WebCatalog
Which?

Which?

which.co.uk

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Which? على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أيّ؟ يناسبك مراجعة المنتجات والخدمات، حتى تتمكن من اتخاذ أفضل قرارات الشراء التي تناسب احتياجاتك.

الموقع الإلكتروني: which.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Which?. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Reviews.org

Reviews.org

reviews.org

TestGorilla

TestGorilla

app.testgorilla.com

Finder

Finder

finder.com

OneRecruit

OneRecruit

ssl.onerecruit.com

Fairing

Fairing

app.fairing.co

Blinksale

Blinksale

app.blinksale.com

BNamericas

BNamericas

app.bnamericas.com

ICICI Bank

ICICI Bank

icicibank.com

Fundera

Fundera

fundera.com

Rock Content

Rock Content

app.rockcontent.com

Bath & Body Works

Bath & Body Works

bathandbodyworks.com

Macworld

Macworld

macworld.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية