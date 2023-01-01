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Statcounter

Statcounter

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: statcounter.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Statcounter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

StatCounter عبارة عن خدمة تحليلات ويب بسيطة ولكنها قوية في الوقت الفعلي تساعدك على تتبع زوار موقعك وتحليلهم وفهمهم حتى تتمكن من اتخاذ قرارات جيدة لتصبح أكثر نجاحًا عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: statcounter.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Statcounter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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