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SmartSurvey

SmartSurvey

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الموقع الإلكتروني: smartsurvey.co.uk

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SmartSurvey على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة المسح الرائدة في المملكة المتحدة قم بإنشاء استطلاعات عبر الإنترنت ونماذج ويب واستبيانات لجمع البيانات وتحليلها، مما يمنحك الرؤى التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

الموقع الإلكتروني: smartsurvey.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SmartSurvey. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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