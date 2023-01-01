يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Microsoft Form على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بإنشاء استطلاعات واستطلاعات الرأي بسهولة لجمع تعليقات العملاء وقياس رضا الموظفين وتنظيم أحداث الفريق. أنشئ اختبارات سريعة لقياس معرفة الطلاب وتقييم التقدم في الفصل والتركيز على المواضيع التي تحتاج إلى تحسين. يوفر Microsoft Forms تلقائيًا مخططات لتصور بياناتك أثناء قيامك بجمع الاستجابات في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: office.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft Form. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.