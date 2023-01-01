Zoho Survey
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
الموقع الإلكتروني: zoho.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoho Survey على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: zoho.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zoho Survey. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
QuestionPro
questionpro.com
SmartSurvey
smartsurvey.co.uk
CustomInsight
custominsight.com
Zoho Forms
zoho.com
Microsoft Form
office.com
Customer Thermometer
customerthermometer.com
SurveyLab
surveylab.com
EmailMeForm
emailmeform.com
Questback
questback.com
Zoho Marketplace
marketplace.zoho.com
forms.app
forms.app
Survicate
survicate.com