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WebCatalog

TraceAir

TraceAir

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: traceair.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TraceAir على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TraceAir is the only 3D site work platform built specifically for builders. With powerful visibility, our software provides accurate topographic scans in a visual platform. Our white glove service offers completely turnkey coordination and seamless overnight delivery. Dead simple software makes it easy to track progress, measure stockpiles and dirt balance, check elevations and more! TraceAir empowers construction teams with accurate data so they can make better, faster decisions.

الفئات:

Productivity
Drone Analytics Software

الموقع الإلكتروني: traceair.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TraceAir. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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oxblue.com

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