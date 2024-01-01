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WebCatalog

vHive

vHive

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: vhive.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من vHive على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

vHive is the only software solution that enables enterprises to deploy autonomous drone hives to create digital twins of their assets. To learn more: www.vHive.ai or try@vHive.ai

الفئات:

Business
Drone Analytics Software

الموقع الإلكتروني: vhive.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ vHive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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