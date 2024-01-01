Kaytu

Kaytu

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: kaytu.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kaytu على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kaytu enables Enterprises to attain visibility of assets, track spend, and manage security compliance across diverse cloud environments.

الموقع الإلكتروني: kaytu.io

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