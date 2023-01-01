WebCatalog
Dig

Dig

app.dig.security

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dig على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أمن البيانات بسرعة السحابة. الرؤية في الوقت الفعلي، والتحكم، وحماية أصول البيانات عبر أي بيئة سحابية من خلال إدارة موقف أمان البيانات (DSPM). يتيح لك Dig حماية جميع البيانات المهمة دون التخلي عن سرعة السحابة وخفة الحركة.

الموقع الإلكتروني: dig.security

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dig. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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