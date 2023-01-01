أمن البيانات بسرعة السحابة. الرؤية في الوقت الفعلي، والتحكم، وحماية أصول البيانات عبر أي بيئة سحابية من خلال إدارة موقف أمان البيانات (DSPM). يتيح لك Dig حماية جميع البيانات المهمة دون التخلي عن سرعة السحابة وخفة الحركة.

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