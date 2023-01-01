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SOOS

SOOS

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الموقع الإلكتروني: soos.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SOOS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة إدارة الوضع الأمني ​​للتطبيق يجب أن يكون الوضع الأمني ​​للتطبيقات في مؤسستك أكثر من مجرد قائمة مرجعية. يعد ASPM الخاص بـ SOOS نهجًا ديناميكيًا وشاملاً لحماية البنية التحتية للتطبيقات الخاصة بك من نقاط الضعف عبر دورة حياة تطوير البرامج (SDLC) وعمليات النشر المباشر. الكل في لوحة تحكم واحدة.

الموقع الإلكتروني: soos.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SOOS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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