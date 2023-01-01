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منصة إدارة الوضع الأمني ​​للتطبيق يجب أن يكون الوضع الأمني ​​للتطبيقات في مؤسستك أكثر من مجرد قائمة مرجعية. يعد ASPM الخاص بـ SOOS نهجًا ديناميكيًا وشاملاً لحماية البنية التحتية للتطبيقات الخاصة بك من نقاط الضعف عبر دورة حياة تطوير البرامج (SDLC) وعمليات النشر المباشر. الكل في لوحة تحكم واحدة.

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