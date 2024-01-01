ONES.com

ONES.com

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الموقع الإلكتروني: ones.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ONES.com على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقوم موقع ONES.com بإنشاء منصة شاملة مع منتجات إدارة تطوير البرمجيات المصممة لتحقيق الأداء العالي والتوافر، والتي تدعم الفرق والشركات من جميع أنحاء العالم لإصدار برامجهم بشكل أسرع وأفضل. يغطي مشروع ONES، وONES Wiki، وONES TestCase دورة الحياة الكاملة لتطوير البرامج لتبسيط المشاريع، ومواءمة عملية ضمان الجودة، وإدارة معرفة الفريق.
الفئات:
Business
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: ones.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ONES.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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