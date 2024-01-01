Essembi

Essembi

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الموقع الإلكتروني: essembi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Essembi على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Essembi هو مركز ابتكار البرمجيات الذي يساعد شركات البرمجيات على تسريع دورة الابتكار الخاصة بها لتصبح رائدة في أسواقها. في عالم البرمجيات سريع الخطى اليوم، أصبح الضغط لبناء برامج رائعة أعلى من أي وقت مضى. تلعب سرعة دورة ابتكار البرامج لديك دورًا محوريًا في نجاحك. غالبًا ما يكون قادة الصناعة الناجحون هم أولئك الذين يتمتعون بأسرع دورة لابتكار البرمجيات - حيث يقومون بسرعة بجمع التعليقات القيمة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ميزات المنتج الجديدة وتقديم تحديثات المنتج عالية الجودة بشكل أسرع من منافسيهم. يساعد Essembi فرق البرمجيات على تسريع دورة ابتكار البرمجيات الخاصة بهم من خلال توفير الوظيفة اللازمة لإدارة الدورة في نظام واحد. عندما تتعاون فرق إدارة المنتجات والتطوير ودعم العملاء والمبيعات والتسويق بسلاسة على منصة واحدة، يفوز الجميع - يحصل عملاؤك على الميزات بشكل أسرع، وينمو منتجك بشكل أسرع ويتوسع عملك بشكل أسرع.
الفئات:
Productivity
برامج مكتب المساعدة

الموقع الإلكتروني: essembi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Essembi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

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