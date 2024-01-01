Essembi هو مركز ابتكار البرمجيات الذي يساعد شركات البرمجيات على تسريع دورة الابتكار الخاصة بها لتصبح رائدة في أسواقها. في عالم البرمجيات سريع الخطى اليوم، أصبح الضغط لبناء برامج رائعة أعلى من أي وقت مضى. تلعب سرعة دورة ابتكار البرامج لديك دورًا محوريًا في نجاحك. غالبًا ما يكون قادة الصناعة الناجحون هم أولئك الذين يتمتعون بأسرع دورة لابتكار البرمجيات - حيث يقومون بسرعة بجمع التعليقات القيمة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ميزات المنتج الجديدة وتقديم تحديثات المنتج عالية الجودة بشكل أسرع من منافسيهم. يساعد Essembi فرق البرمجيات على تسريع دورة ابتكار البرمجيات الخاصة بهم من خلال توفير الوظيفة اللازمة لإدارة الدورة في نظام واحد. عندما تتعاون فرق إدارة المنتجات والتطوير ودعم العملاء والمبيعات والتسويق بسلاسة على منصة واحدة، يفوز الجميع - يحصل عملاؤك على الميزات بشكل أسرع، وينمو منتجك بشكل أسرع ويتوسع عملك بشكل أسرع.

الموقع الإلكتروني: essembi.com

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