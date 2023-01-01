Airtable هي خدمة تعاون سحابية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. تأسست في عام 2012 على يد هووي ليو وأندرو أوفستاد وإيميت نيكولاس. Airtable عبارة عن مزيج من جداول البيانات وقاعدة البيانات، مع ميزات قاعدة البيانات ولكن يتم تطبيقها على جدول البيانات. تشبه الحقول الموجودة في جدول Airtable الخلايا الموجودة في جدول البيانات، ولكنها تحتوي على أنواع مثل "مربع الاختيار" و"رقم الهاتف" و"القائمة المنسدلة"، ويمكنها الإشارة إلى مرفقات الملفات مثل الصور. ويمكن للمستخدمين إنشاء قاعدة بيانات، قم بإعداد أنواع الأعمدة وإضافة السجلات وربط الجداول ببعضها البعض والتعاون وفرز السجلات ونشر طرق العرض على مواقع الويب الخارجية.

الموقع الإلكتروني: airtable.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Airtable. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.