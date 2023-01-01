WebCatalog

Airtable

Airtable

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: airtable.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Airtable على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Airtable هي خدمة تعاون سحابية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. تأسست في عام 2012 على يد هووي ليو وأندرو أوفستاد وإيميت نيكولاس. Airtable عبارة عن مزيج من جداول البيانات وقاعدة البيانات، مع ميزات قاعدة البيانات ولكن يتم تطبيقها على جدول البيانات. تشبه الحقول الموجودة في جدول Airtable الخلايا الموجودة في جدول البيانات، ولكنها تحتوي على أنواع مثل "مربع الاختيار" و"رقم الهاتف" و"القائمة المنسدلة"، ويمكنها الإشارة إلى مرفقات الملفات مثل الصور. ويمكن للمستخدمين إنشاء قاعدة بيانات، قم بإعداد أنواع الأعمدة وإضافة السجلات وربط الجداول ببعضها البعض والتعاون وفرز السجلات ونشر طرق العرض على مواقع الويب الخارجية.

الموقع الإلكتروني: airtable.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Airtable. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Form Engineer

Form Engineer

form.engineer

FileInfo

FileInfo

fileinfo.com

Stackby

Stackby

stackby.com

Microsoft Excel Online

Microsoft Excel Online

microsoft.com

SiYuan

SiYuan

ld246.com

Insightly

Insightly

insightly.com

Sky Ticket

Sky Ticket

sky.de

SocketSite

SocketSite

socketsite.com

Lobsters

Lobsters

lobste.rs

Equals

Equals

equals.com

Coda

Coda

coda.io

ABC7 News

ABC7 News

abc7news.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية