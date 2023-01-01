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Stackby

Stackby

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الموقع الإلكتروني: stackby.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stackby على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يجمع Stackby أفضل جداول البيانات والجداول وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات للأعمال في نظام أساسي واحد قابل للتخصيص. التعاون الجماعي في الوقت الحقيقي. 6 طرق عرض فريدة لتصور البيانات - كانبان والتقويم والمعرض والنماذج والمزيد. أكثر من 30 عملية تكامل لواجهة برمجة التطبيقات على مستوى العمود مع Google Analytics وYouTube وFacebook Ads والمزيد. أكثر من 100 قالب سهل الاستخدام لأي عمل تجاري.

الموقع الإلكتروني: stackby.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stackby. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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