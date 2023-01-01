بدائل - Airtable

iCloud Numbers

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Numbers هو تطبيق جداول بيانات تم تطويره بواسطة شركة Apple Inc. كجزء من مجموعة إنتاجية iWork جنبًا إلى جنب مع Keynote وPages. يتوفر Numbers لنظامي التشغيل iOS وmacOS High Sierra أو الإصدارات الأحدث. تم الإعلان عن Numbers 1.0 على OS X في 7 أغسطس 2007، مما يجعله أحدث تطبيق في مجموعة iWork.