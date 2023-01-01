WebCatalog

بدائل - Airtable

Google Sheets

Google Sheets

google.com

جداول بيانات Google هي برنامج جداول بيانات تم تضمينه كجزء من مجموعة برامج مكتبية مجانية قائمة على الويب تقدمها Google ضمن خدمة Google Drive. تتضمن الخدمة أيضًا محرّر مستندات Google وعروض Google التقديمية، ومعالج النصوص وبرنامج العرض التقديمي على التوالي. تتوفر جداول بيانات Google كتطبيق ويب وتطبيق ج...

Microsoft Excel Online

Microsoft Excel Online

microsoft.com

قم بإنشاء جداول بيانات Excel وتحريرها ومشاركتها باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft Excel. العمل مع الآخرين في المشاريع المشتركة، في الوقت الحقيقي. Microsoft Excel هو جدول بيانات تم تطويره بواسطة Microsoft لأنظمة التشغيل Windows وmacOS وAndroid وiOS. ويتميز بأدوات الحساب والرسوم البيانية والجد...

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

برنامج جداول البيانات للفرق التعاونية. يمكنك إنشاء جداول البيانات وتحريرها ومشاركتها عبر الإنترنت باستخدام Zoho Sheet مجانًا.

iCloud Numbers

iCloud Numbers

icloud.com

Numbers هو تطبيق جداول بيانات تم تطويره بواسطة شركة Apple Inc. كجزء من مجموعة إنتاجية iWork جنبًا إلى جنب مع Keynote وPages. يتوفر Numbers لنظامي التشغيل iOS وmacOS High Sierra أو الإصدارات الأحدث. تم الإعلان عن Numbers 1.0 على OS X في 7 أغسطس 2007، مما يجعله أحدث تطبيق في مجموعة iWork.

استكشاف

WebCatalog Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.