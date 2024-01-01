Epsilon3
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الموقع الإلكتروني: epsilon3.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Epsilon3 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. - إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج / مهام متعددة - عملية إصدار مضمنة بما في ذلك الموافقات والتحريرات والتعليقات المضمنة وتتبع التغييرات بين المراجعات - قاعدة بيانات قابلة للاستعلام للإجراءات قيد التشغيل - طرق عرض وقدرات الإجراءات اليدوية والآلية - القياس عن بعد المتكامل والقيادة والتحكم وبيانات المهمة - تحليلات وتقارير ولوحات معلومات تفصيلية
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الموقع الإلكتروني: epsilon3.io
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