تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. - إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج / مهام متعددة - عملية إصدار مضمنة بما في ذلك الموافقات والتحريرات والتعليقات المضمنة وتتبع التغييرات بين المراجعات - قاعدة بيانات قابلة للاستعلام للإجراءات قيد التشغيل - طرق عرض وقدرات الإجراءات اليدوية والآلية - القياس عن بعد المتكامل والقيادة والتحكم وبيانات المهمة - تحليلات وتقارير ولوحات معلومات تفصيلية

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الموقع الإلكتروني: epsilon3.io

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