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Fundamento

Fundamento

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: fundamento.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fundamento على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Fundamento is an enterprise-focused contact center automation solution powered by AI that ensures companies consistently achieve excellent business outcomes by reducing AHT, lowering ramp time and saving costs.

الفئات:

Business
برنامج المساعدين الظاهري الذكي

الموقع الإلكتروني: fundamento.ai

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tray.io

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