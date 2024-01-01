Sendbird

Sendbird

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sendbird.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sendbird على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اجعل تطبيقك اجتماعيًا. من Reddit إلى Paytm إلى Headspace، يزدهر كل تطبيق محبوب بفضل مجتمع قوي. اقترب أكثر منك، عن طريق إضافة الدردشة أو الصوت أو الفيديو إلى تطبيقك.
الفئات:
Business
برنامج دفع الإخطارات
برامج منصات البوت
برنامج المساعدين الظاهري الذكي
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: sendbird.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sendbird. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Intercom

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odoo.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

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Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

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RingCentral

ringcentral.com

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Zoho SalesIQ

zoho.com

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Spenmo

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TuneIn

TuneIn

tunein.com

Legistify

Legistify

legistify.com

Virgin Australia

Virgin Australia

virginaustralia.com

Cohere

Cohere

cohere.com

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

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