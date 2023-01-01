WebCatalog

OneSignal

OneSignal

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: onesignal.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OneSignal على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الشركة الرائدة عالميًا في مجال إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، ودفع الويب، والمراسلة داخل التطبيق. موثوق به من قبل 800 ألف شركة لإرسال 5 مليار إشعار دفع يوميًا.

الموقع الإلكتروني: onesignal.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OneSignal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

PushPro

PushPro

pushpro.com

Aimtell

Aimtell

aimtell.com

Plumb5

Plumb5

plumb5.com

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

WebUntis

WebUntis

untis.at

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

ngrow

ngrow

ngrow.ai

Truepush

Truepush

truepush.com

Trulioo

Trulioo

trulioo.com

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Messente

Messente

messente.com

PubNub

PubNub

pubnub.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية