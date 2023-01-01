تطبيق لإدارة الشؤون المالية للنادي بمساعدة Paysa، سيتم حل رسوم عضوية النادي الخاصة بك دون أي قلق. نحن نساعد أكثر من 300 منظمة في 20 رياضة مختلفة للحفاظ على الوضع المالي لأنديتهم تحت السيطرة. بالإضافة إلى المدفوعات، وبفضل العديد من الوظائف الأخرى، يساعد Paysy في إدارة النادي بكفاءة في عدة مجالات.

الموقع الإلكتروني: paysy.sk

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