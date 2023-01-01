WebCatalog
Paysy

Paysy

paysy.sk

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Paysy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تطبيق لإدارة الشؤون المالية للنادي بمساعدة Paysa، سيتم حل رسوم عضوية النادي الخاصة بك دون أي قلق. نحن نساعد أكثر من 300 منظمة في 20 رياضة مختلفة للحفاظ على الوضع المالي لأنديتهم تحت السيطرة. بالإضافة إلى المدفوعات، وبفضل العديد من الوظائف الأخرى، يساعد Paysy في إدارة النادي بكفاءة في عدة مجالات.

الموقع الإلكتروني: paysy.sk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paysy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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