استكمال تطبيق إدارة النادي الرياضي مع MyTeam، يمكنك تحديث التواصل مع أعضائك وزيادة التفاعل معهم وتبسيط جميع عمليات الارتباط الخاصة بك عن طريق تقليل الاشتراكات المستحقة من خلال التذكيرات التلقائية.

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