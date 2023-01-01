PASconcept هو تطبيق على شبكة الإنترنت مصمم لتوفير نظام إدارة شامل للشركات المعمارية والهندسية التي ترغب في تسهيل التفاعل بين المسؤولين والموظفين والمستشارين الفرعيين والعملاء.

الموقع الإلكتروني: pasconcept.com

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