منصة أتمتة الفوترة والإيرادات لتوسيع نطاق الأعمال التي تعمل على تبسيط كيفية قيام الشركات بتسعير المنتجات وإرسال الفواتير وتحصيل المدفوعات والتعرف على الإيرادات. تم تصميم النظام الأساسي المستند إلى السحابة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو يزيل الحلول اليدوية في وظائف الحسابات المدينة والتعرف على الإيرادات ويقع بين التطبيق/إدارة علاقات العملاء ونظام المحاسبة. تعني منهجية REST API-first أنه يمكن تحقيق التكامل مع الأنظمة الحالية بأقل تأثير على الفرق الهندسية.

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