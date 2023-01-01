The Smart Designer

يقدم Smart Designer نظامًا لإدارة المشاريع لشركات التصميم الداخلي يسمى DesignSmart. يمكن للعملاء تخصيصه للعمل بالطريقة التي يحتاجون إليها للعمل وربط DesignSmart بأنظمة المحاسبة QuickBooks Online وPro وEnterprise.

الموقع الإلكتروني: thesmartdesigner.com

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