WebCatalog
The Smart Designer

The Smart Designer

login.thesmartdesigner.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Smart Designer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يقدم Smart Designer نظامًا لإدارة المشاريع لشركات التصميم الداخلي يسمى DesignSmart. يمكن للعملاء تخصيصه للعمل بالطريقة التي يحتاجون إليها للعمل وربط DesignSmart بأنظمة المحاسبة QuickBooks Online وPro وEnterprise.

الموقع الإلكتروني: thesmartdesigner.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Smart Designer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Studio Designer

Studio Designer

app.studiodesigner.com

Leantime

Leantime

accounts.leantime.io

Møbel

Møbel

mobel.app

Binary Management

Binary Management

app.binarymanagement.com

Jetpack Workflow

Jetpack Workflow

app.jetpackworkflow.com

DEAR

DEAR

inventory.dearsystems.com

Uncat

Uncat

app.uncat.com

BQE Core

BQE Core

bqecore.com

My CPA Dashboard

My CPA Dashboard

login.mycpadashboard.com

Havenly

Havenly

havenly.com

Supernova

Supernova

cloud.supernova.io

Modsy

Modsy

modsy.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية