قاعدة بيانات أذونات مُدارة للجميع تبدو الأذونات بسيطة، ولكن هندسة تطبيق موجود أو قاعدة بيانات علائقية في نظام ترخيص آمن وفعال ومرن ليست كذلك. يتيح لك Authzed تخزين أذونات التطبيق والاستعلام عنها والتحقق من صحتها، كل ذلك في مكان واحد.

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