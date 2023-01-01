قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Fauna عبارة عن قاعدة بيانات معاملات مرنة وسهلة المطورين يتم تقديمها لك كواجهة برمجة تطبيقات أصلية آمنة على الويب. لا داعي للقلق مرة أخرى بشأن توفير قاعدة البيانات، أو صيانتها، أو توسيع نطاقها، أو تقسيمها، أو النسخ المتماثل، أو صحتها.

الموقع الإلكتروني: fauna.com

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