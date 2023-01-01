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Fauna

Fauna

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: fauna.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fauna على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Fauna عبارة عن قاعدة بيانات معاملات مرنة وسهلة المطورين يتم تقديمها لك كواجهة برمجة تطبيقات أصلية آمنة على الويب. لا داعي للقلق مرة أخرى بشأن توفير قاعدة البيانات، أو صيانتها، أو توسيع نطاقها، أو تقسيمها، أو النسخ المتماثل، أو صحتها.

الموقع الإلكتروني: fauna.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fauna. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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