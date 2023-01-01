يمكنك توليد عملاء محتملين ذوي قيمة عالية واكتساب العملاء بشكل آلي من خلال Twitter. ContactBird هو الحل لكل الأعمال القائمة على الخدمات والتي لا ترغب أبدًا في القلق بشأن اكتساب العميل مرة أخرى. قم بأتمتة عملية التواصل عبر الرسائل المباشرة الباردة وابدأ في جذب المزيد من العملاء اليوم.

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