WebCatalog
Smartwriter

Smartwriter

app.smartwriter.ai

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Smartwriter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمكنك إنشاء آلاف من رسائل البريد الإلكتروني المخصصة التي توفر لك ردودًا أكثر بمقدار 8 أضعاف خلال دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي. لا تضيع وقتًا أبدًا في البحث أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني "المخصصة" مرة أخرى. أتمتة عملية التواصل بأكملها. أسرع 40 مرة وأرخص 6 مرات من البشر.

الموقع الإلكتروني: smartwriter.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Smartwriter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

TweetDM

TweetDM

tweetdm.com

Klenty

Klenty

app.klenty.com

ContactBird

ContactBird

contactbird.io

Questflow

Questflow

app.questflow.ai

CopyMonkey

CopyMonkey

app.copymonkey.ai

Hoppy Copy

Hoppy Copy

app.hoppycopy.co

Postpace

Postpace

dashboard.postpace.com

Invoiced

Invoiced

invoiced.com

EmailMagic.AI

EmailMagic.AI

dashboard.emailmagic.ai

Conch

Conch

getconch.ai

LongShot

LongShot

app.longshot.ai

AI Writer

AI Writer

panel.ai-writer.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية