SvelteLaunch عبارة عن Svelte 5 Boilerplate الذي يبدأ في إنشاء تطبيقات SaaS وAI جديدة. دلائل الميزات: * قاعدة البيانات والمصادقة: متكامل بسلاسة مع Supabase، يوفر SvelteLaunch حلول قواعد بيانات قوية ومصادقة آمنة من جانب الخادم خارج الصندوق. * تكامل المدفوعات: قم بتبسيط عملية معالجة الدفع باستخدام Stripe، مما يضمن معاملات سلسة وآمنة للمستخدمين. * رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات: اجعل المستخدمين على علم بإشعارات البريد الإلكتروني الموثوقة والآلية والمدعومة من Mailgun. * المكونات القابلة لإعادة الاستخدام: يمكنك توفير الوقت والحفاظ على الاتساق مع مكتبة المكونات المعدة مسبقًا والقابلة لإعادة الاستخدام والمصممة خصيصًا لجهاز Svelte 5. * تحسين محركات البحث التلقائي: قم بتحسين تواجدك على الويب دون عناء باستخدام أدوات تحسين محركات البحث الآلية المضمنة، مما يضمن حصول مشروعك على الرؤية التي يستحقها. * AI Ready: واجهة برمجة تطبيقات آمنة بتغطية 1:1 لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام Open AI API. * التصميم: قم ببناء مواقع ويب جميلة باستخدام Tailwind CSS وSteel UI. SvelteLaunch ليس مجرد نموذج معياري؛ إنها مجموعة أدوات شاملة مصممة لمساعدتك على شحن تطبيقات SaaS وAI عالية الجودة بسرعة. بفضل الدعم مدى الحياة والوصول إلى مجتمع Discord، لن تكون وحيدًا أبدًا في رحلة التطوير الخاصة بك. قل وداعًا لمتاعب إنشاء بنية أساسية معقدة وركز على ما يهم حقًا — بناء حلول مبتكرة وتجارب مستخدم مبهجة. انضم إلى مجتمع SvelteLaunch اليوم وقم بتغيير الطريقة التي تبني بها الأعمال القائمة على SaaS.

الموقع الإلكتروني: sveltelaunch.io

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