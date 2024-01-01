SvelteLaunch

SvelteLaunch

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sveltelaunch.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SvelteLaunch على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SvelteLaunch عبارة عن Svelte 5 Boilerplate الذي يبدأ في إنشاء تطبيقات SaaS وAI جديدة. دلائل الميزات: * قاعدة البيانات والمصادقة: متكامل بسلاسة مع Supabase، يوفر SvelteLaunch حلول قواعد بيانات قوية ومصادقة آمنة من جانب الخادم خارج الصندوق. * تكامل المدفوعات: قم بتبسيط عملية معالجة الدفع باستخدام Stripe، مما يضمن معاملات سلسة وآمنة للمستخدمين. * رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات: اجعل المستخدمين على علم بإشعارات البريد الإلكتروني الموثوقة والآلية والمدعومة من Mailgun. * المكونات القابلة لإعادة الاستخدام: يمكنك توفير الوقت والحفاظ على الاتساق مع مكتبة المكونات المعدة مسبقًا والقابلة لإعادة الاستخدام والمصممة خصيصًا لجهاز Svelte 5. * تحسين محركات البحث التلقائي: قم بتحسين تواجدك على الويب دون عناء باستخدام أدوات تحسين محركات البحث الآلية المضمنة، مما يضمن حصول مشروعك على الرؤية التي يستحقها. * AI Ready: واجهة برمجة تطبيقات آمنة بتغطية 1:1 لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام Open AI API. * التصميم: قم ببناء مواقع ويب جميلة باستخدام Tailwind CSS وSteel UI. SvelteLaunch ليس مجرد نموذج معياري؛ إنها مجموعة أدوات شاملة مصممة لمساعدتك على شحن تطبيقات SaaS وAI عالية الجودة بسرعة. بفضل الدعم مدى الحياة والوصول إلى مجتمع Discord، لن تكون وحيدًا أبدًا في رحلة التطوير الخاصة بك. قل وداعًا لمتاعب إنشاء بنية أساسية معقدة وركز على ما يهم حقًا — بناء حلول مبتكرة وتجارب مستخدم مبهجة. انضم إلى مجتمع SvelteLaunch اليوم وقم بتغيير الطريقة التي تبني بها الأعمال القائمة على SaaS.

الموقع الإلكتروني: sveltelaunch.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SvelteLaunch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

IngestAI

IngestAI

ingestai.io

Buster

Buster

buster.so

Answer Overflow

Answer Overflow

answeroverflow.com

Memberstack

Memberstack

memberstack.io

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

GPayments

GPayments

gpayments.com

Superblocks

Superblocks

superblocks.com

RecipeUI

RecipeUI

recipeui.com

Cobalt

Cobalt

gocobalt.io

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

Smartlinks.ai

Smartlinks.ai

smartlinks.ai

Weaviate Cloud

Weaviate Cloud

weaviate.io

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية