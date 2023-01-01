Apollo Studio عبارة عن منصة سحابية تساعدك على إنشاء الرسم البياني لمؤسستك والتحقق من صحته وتأمينه. Apollo Graph Platform - توحيد واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الصغيرة وقواعد البيانات في رسم بياني يمكنك الاستعلام عنه باستخدام GraphQL.

الموقع الإلكتروني: apollographql.com

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