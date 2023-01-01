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شارك فيديوهاتك مع الاصدقاءو العائلة والعالم. استوديو YouTube هو الموطن الجديد لمنشئي المحتوى. هنا، يمكنك إدارة قناتك والحصول على رؤى تساعدك على النمو والبقاء على اطلاع بأحدث الأخبار. يحل YouTube Studio محل Creator Studio Classic ويجلب معه العديد من التغييرات والميزات الجديدة.

الموقع الإلكتروني: studio.youtube.com

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