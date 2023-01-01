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YouTube Studio

YouTube Studio

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الموقع الإلكتروني: studio.youtube.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من YouTube Studio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شارك فيديوهاتك مع الاصدقاءو العائلة والعالم. استوديو YouTube هو الموطن الجديد لمنشئي المحتوى. هنا، يمكنك إدارة قناتك والحصول على رؤى تساعدك على النمو والبقاء على اطلاع بأحدث الأخبار. يحل YouTube Studio محل Creator Studio Classic ويجلب معه العديد من التغييرات والميزات الجديدة.

الموقع الإلكتروني: studio.youtube.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ YouTube Studio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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