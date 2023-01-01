تخزين البيانات العلائقية والاستعلام عنها على السحابة. يمكنك الوصول إليها عبر GraphQL وREST من خلال واجهة خلفية مفتوحة المصدر وقابلة للتطوير.

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