Tinybird هي الواجهة الخلفية التحليلية بدون خادم للمطورين. استوعب تدفق البيانات، وقم بتحليلها وإثرائها باستخدام SQL، ثم قم بنشر النتائج على الفور كواجهات برمجة تطبيقات REST ديناميكية ذات زمن وصول منخفض.

الموقع الإلكتروني: tinybird.co

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