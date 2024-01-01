قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Kinetica is the database for time & space. Kinetica makes it easy and fast to: - ingest massive amounts of IoT data and other contextual data sets - fuse data sets using spatial and temporal joins - analyze data using SQL based analytics for spatial, graph, and time-series analytics or running containerized ML models

الفئات :

الموقع الإلكتروني: kinetica.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kinetica. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.