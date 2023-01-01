WebCatalog
TravelTime

TravelTime

traveltime.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TravelTime على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أنشئ تطبيقات رائعة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات موقع TravelTime. مخصص لخصوصية البيانات ودقة نقل البيانات.

الموقع الإلكتروني: traveltime.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TravelTime. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

PubNub

PubNub

pubnub.com

Alpaca

Alpaca

alpaca.markets

Mineo

Mineo

mineo.app

RapidAPI

RapidAPI

rapidapi.com

Patterns

Patterns

patterns.app

Radar

Radar

radar.com

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Mine for Business

Mine for Business

business.saymine.com

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps

powerapps.microsoft.com

Streamlit

Streamlit

streamlit.io

Macrometa

Macrometa

macrometa.com

EasyManage

EasyManage

easymanage.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية