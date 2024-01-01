منصة معلومات الموقع لاختيار الموقع وتخطيط الموقع واستراتيجية التوسع. تساعد Symaps العملاء في مختلف الصناعات (البيع بالتجزئة، والرفاهية، والمطاعم، ومحطات شحن السيارات،...) على اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بالموقع. تقوم المنصة بدمج واستخراج قيمة أنواع مختلفة من بيانات الموقع (التركيبة السكانية الاجتماعية، وعدد الأقدام، والبيئة التنافسية، والبيانات الخاصة) لتحديد أفضل المواقع وتسجيلها. تتوفر العديد من الوظائف: تصور تغطية الشبكة، واستكشاف مناطق التجمع، ومقارنة المواقع، وتحديد المناطق البيضاء، واستهداف مناطق نمو جديدة وفقًا لمجموعة محددة مسبقًا من المعايير، والعثور على مواقع مماثلة، وقياس المنافسة،... واجهة بديهية وتصور سهل للطبقات من البيانات على الخريطة، واستيراد وتصدير البيانات. تعمل منصة Symaps عالميًا وتستخدم حاليًا في 15 دولة.

الموقع الإلكتروني: symaps.io

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