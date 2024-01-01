بدائل - Symaps.io

GapMaps

gapmaps.com

GapMaps عبارة عن منصة لرسم خرائط البيع بالتجزئة قائمة على السحابة وسهلة الاستخدام. تتخصص المنصة في معلومات الموقع ورسم الخرائط وتحليل البيانات. تُمكّن GapMaps شركات البيع بالتجزئة من إنشاء وتطبيق بيانات التعداد والصناعة والبيانات الرقمية على عمليات تخطيط الشبكة. تحصل الشركات على رؤى قوية وفعالة من ح...