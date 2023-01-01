قم بتشغيل أي نموذج AI كواجهة برمجة التطبيقات (API) في غضون ثوانٍ واجهة برمجة تطبيقات بدون خادم بزمن استجابة منخفض لتشغيل نماذج تعلم الآلة ونشرها

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