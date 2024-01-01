Replicate

Replicate

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الموقع الإلكتروني: replicate.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Replicate على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Run AI with an API. Run and fine-tune open-source models. Deploy custom models at scale. All with one line of code.
الفئات:
Software Development
منصات MLOps

الموقع الإلكتروني: replicate.com

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