WebCatalog
Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Saturn Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

محبوب من قبل علماء البيانات، وتحكمه تكنولوجيا المعلومات. الحل الشامل الخاص بك لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي والنشر وخطوط أنابيب البيانات في السحابة.

الموقع الإلكتروني: saturncloud.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Saturn Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Mage AI

Mage AI

mage.ai

Modelbit

Modelbit

modelbit.com

JetBrains Space

JetBrains Space

jetbrains.com

RunPod

RunPod

runpod.io

Aiven

Aiven

aiven.io

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Paperspace

Paperspace

paperspace.com

Disroot Cloud

Disroot Cloud

disroot.org

Kaggle

Kaggle

kaggle.com

Alibaba Cloud EDS

Alibaba Cloud EDS

alibabacloud.com

ExcelSeed

ExcelSeed

excelseed.com

Sama AI

Sama AI

sama.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية