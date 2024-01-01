Weights & Biases

Weights & Biases

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الموقع الإلكتروني: wandb.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Weights & Biases على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الأوزان والتحيزات: منصة مطوري الذكاء الاصطناعي. تتبع كل ما تحتاجه لجعل نماذجك قابلة للتكرار باستخدام الأوزان والتحيزات - بدءًا من المعلمات الفائقة والتعليمات البرمجية وحتى أوزان النماذج وإصدارات مجموعة البيانات. تساعد الأوزان والتحيزات فريق تعلم الآلة لديك على إطلاق العنان لإنتاجيتهم من خلال تحسين نماذجهم وخطوط البيانات وتصورها والتعاون عليها وتوحيدها - بغض النظر عن إطار العمل أو البيئة أو سير العمل. يستخدمه مهندسو ML في OpenAI وLyft وPfizer وQualcomm وNVIDIA وToyota وGitHub وMILA، ويعد W&B جزءًا من المعيار الجديد لأفضل الممارسات للتعلم الآلي. W&B مجاني للاستخدام الشخصي والمشاريع الأكاديمية، ومن السهل البدء.
الفئات:
Software Development
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: wandb.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Weights & Biases. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Mystic AI

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