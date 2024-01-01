Weights & Biases

الأوزان والتحيزات: منصة مطوري الذكاء الاصطناعي. تتبع كل ما تحتاجه لجعل نماذجك قابلة للتكرار باستخدام الأوزان والتحيزات - بدءًا من المعلمات الفائقة والتعليمات البرمجية وحتى أوزان النماذج وإصدارات مجموعة البيانات. تساعد الأوزان والتحيزات فريق تعلم الآلة لديك على إطلاق العنان لإنتاجيتهم من خلال تحسين نماذجهم وخطوط البيانات وتصورها والتعاون عليها وتوحيدها - بغض النظر عن إطار العمل أو البيئة أو سير العمل. يستخدمه مهندسو ML في OpenAI وLyft وPfizer وQualcomm وNVIDIA وToyota وGitHub وMILA، ويعد W&B جزءًا من المعيار الجديد لأفضل الممارسات للتعلم الآلي. W&B مجاني للاستخدام الشخصي والمشاريع الأكاديمية، ومن السهل البدء.

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