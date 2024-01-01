WebCatalog

Lightly AI

Lightly AI

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الموقع الإلكتروني: lightly.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lightly AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعد Lightly فرق التعلم الآلي على بناء نماذج أفضل من خلال بيانات أفضل. فهو يسمح للشركات باختيار البيانات المناسبة للتدريب النموذجي باستخدام التعلم النشط. اختر بذكاء أفضل العينات للتدريب النموذجي من خلال التصفية المتقدمة وخوارزميات التعلم النشط. * تحقيق التوازن بين توزيعات صفك، وإزالة التكرار والتحيز في مجموعة البيانات. قم بتسمية أفضل البيانات فقط للتدريب النموذجي حتى تصل إلى الدقة المستهدفة. * تحليل جودة وتنوع مجموعات البيانات الخاصة بك. افهم بياناتك بشكل أفضل من خلال وجهات نظر Lightly الشاملة بدءًا من الصورة الكبيرة وصولاً إلى أصغر الفروق الدقيقة في بياناتك. اكتشف التوزيعات الطبقية والفجوات في مجموعة البيانات وتحيزات التمثيل قبل التصنيف لتوفير الوقت والمال. * مراقبة أداء النموذج الخاص بك في الإنتاج. اكتشاف القيم المتطرفة وحالات الفشل. * حدد البيانات خارج التوزيع مباشرة على الحافة أو السحابة. إرسال البيانات مرة أخرى لإعادة تدريب النموذج وتحديثه. * إدارة مجموعة البيانات الخاصة بك. تتبع الإصدارات المختلفة، وبمجرد أن تصبح مجموعة البيانات الخاصة بك جاهزة، ما عليك سوى مشاركتها مع التصنيف بنقرة زر واحدة. هذا بخفة: التعلم النشط الشامل

الفئات:

Software Development
برامج أدوات التعلم النشط

الموقع الإلكتروني: lightly.ai

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