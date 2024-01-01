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Galileo AI

Galileo AI

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الموقع الإلكتروني: usegalileo.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Galileo AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يُحدث Galileo AI ثورة في الطريقة التي يتم بها تصميم واجهة المستخدم في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي. يقوم الذكاء الاصطناعي المتطور الخاص بجاليليو بإنشاء تصميمات عالية الجودة لواجهة المستخدم من اللغة الطبيعية، مما يمكّن الأشخاص من تصميم يفوق خيالهم.

الفئات:

Utilities
برامج أدوات التعلم النشط

الموقع الإلكتروني: usegalileo.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Galileo AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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