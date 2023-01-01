التصميم التوليدي للتخطيط السكني تصميم ثوري باستخدام الذكاء الاصطناعي الإبداعي — يعمل Maket على تمكين الجميع من أتمتة مخططات الطوابق السكنية والعروض ثلاثية الأبعاد واستكشاف أنماط لا حدود لها

الموقع الإلكتروني: maket.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Maket. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.