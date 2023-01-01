تصميم بالألوان التي تحبها. يستخدم Khroma الذكاء الاصطناعي للتعرف على الألوان التي تفضلها وينشئ لوحات لا حدود لها لتتمكن من اكتشافها والبحث فيها وحفظها.

الموقع الإلكتروني: khroma.co

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