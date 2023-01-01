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Refabric

Refabric

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: refabric.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Refabric على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Refabric AI Fashion Design Assistant; Discover the power of AI in fashion design. Create designs with generative AI beyond the future.

الموقع الإلكتروني: refabric.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Refabric. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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