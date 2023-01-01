WebCatalog
Tailornova

Tailornova

tailornova.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tailornova على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أذكى برنامج لتصميم الأزياء ثلاثية الأبعاد في العالم Tailornova هو برنامج لتصميم الأزياء عبر الإنترنت بانتظار الحصول على براءة اختراع، وهو يساعدك على إنشاء تصميمات غير محدودة بشكل أسهل وأسرع من أي وقت مضى. تصور إبداعاتك ثلاثية الأبعاد واحصل على أنماط مخصصة في ثوانٍ.

الموقع الإلكتروني: tailornova.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tailornova. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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