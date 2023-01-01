WebCatalog
DesignCrowd

DesignCrowd

designcrowd.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DesignCrowd على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على التصميم المخصص المثالي في كل مرة. مع سوق التصميم المخصص رقم 1 في العالم.

الموقع الإلكتروني: designcrowd.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DesignCrowd. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Crowdspring

Crowdspring

crowdspring.com

Tailornova

Tailornova

tailornova.com

Sedo

Sedo

sedo.com

Logo Diffusion

Logo Diffusion

logodiffusion.com

Mudah.my

Mudah.my

mudah.my

Vivino

Vivino

vivino.com

SpellPrints

SpellPrints

spellprints.com

zcal

zcal

zcal.co

Bonfire

Bonfire

bonfire.com

Manheim

Manheim

manheim.com

Kwork

Kwork

kwork.com

Slimvoice

Slimvoice

slimvoice.co

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية