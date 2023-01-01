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OpenDream

OpenDream

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الموقع الإلكتروني: opendream.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OpenDream على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإنشاء أصول متسقة لك ولفريقك. يجعل Opendrem إنشاء السمات وتحريرها ومشاركتها أسهل من أي وقت مضى.

الموقع الإلكتروني: opendream.ai

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