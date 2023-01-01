قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

قم بإنشاء أصول متسقة لك ولفريقك. يجعل Opendrem إنشاء السمات وتحريرها ومشاركتها أسهل من أي وقت مضى.

الموقع الإلكتروني: opendream.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OpenDream. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.