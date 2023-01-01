اكتشف bottell، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي لحلول الأبوة والأمومة المخصصة. من خلال الاستفادة من قوة ChatGPT، نقدم نصائح فعالة ومتعاطفة مصممة خصيصًا لعائلتك. ابدأ بملف تعريف الطفل، ثم احصل على نصيحة مخصصة من مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: bottell.ai

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